​Шкриньяр обратился к Осимхену – после столкновения игроков форвард пропустит 3 месяца

В недавнем матче Серии А между «Интером» и «Наполи» произошло столкновение между Миланом Шкриньяром и Виктором Осимхеном. Нигериец из-за повреждений костей лица перенёс сложную операцию. Неаполитанский клуб сообщал, что форвард пропустит примерно три месяца.

Между тем, к Виктору Осимхену обратился Милан Шкриньяр.

«Привет, Виктор! Желаю тебе удачи и надеюсь очень скоро увидеть тебя на поле», - сказал Шкриньяр Осимхену.

Напомним, что «Интер» обыграл «Наполи» в последнем туре итальянского чемпионата со счётом 3:2. Миланский клуб смог сократить отставание от лидеров Серии А.