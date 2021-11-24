Экс-игрок «Ювентуса» Микколи проведёт за решёткой 3,5 года – апелляцию отклонили

Фабрицио Микколи, поигравший за многие клубы, в частности за «Ювентус», проиграл апелляцию. Итальянский Sky сообщает о том, что Верховный суд подтвердил первоначальный приговор для Микколи в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Фабрицио Микколи был признан виновным в вымогательства с отягчающими обстоятельствами. Для взыскания долга в размере 12 тысяч евро бывший игрок «Ювентуса» обратился к представителям итальянской мафии.

Фабрицио Микколи повесил бутсы на гвоздь в 2015 году. Последним клубом в его карьере стала мальтийская «Биркиркара». Микколи провёл 10 игр за национальную сборную Италии.