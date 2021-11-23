Александр Кокорин начал работать в общей группе «Фиорентины». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Судя по всему, нападающий полностью восстановился и готов помочь команде в ближайших матчах.

После январского трансфера Александр Кокорин провёл за «Фиорентину» всего лишь семь матчей. Результативными ударами российский футболист не отмечался.

Ближайший матч Серии А «Фиорентина» проведёт в субботу, 27 ноября. Команда сыграет на выезде против «Эмполи». На текущий момент «фиалки» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.