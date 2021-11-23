Ибрагимович: «Если бы я пошёл в политику, то стал бы президентом»

Опытный шведский форвард Златан Ибрагимович высказал о том, кем бы он стал, если бы посвятил свою жизнь политике.

«Если бы я пошел в политику, то стал бы президентом. Однако я не занимаюсь этим, моя стихия – спорт. По моему мнению, политика разделяет людей, а футбол наоборот объединяет», - передает слова 40-летнего спортсмена британское издание Guardian.

Ибрагимович выступает в составе «россонери» с января 2020 года. Его действующий трудовой договор с миланским грандом рассчитан до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что стороны могут пролонгировать сотрудничество на один сезон.