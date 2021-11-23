​Осимхен перенесёт операцию

В последнем матче Серии А против «Интера» форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил травму лица. Обследование выявило у нигерийского футболиста несколько переломов со смещением.

Пресс-служба «Наполи» сообщила, что во вторник Осимхен будет прооперирован. Сроки восстановления нигерийца не называются, но нигериец явно пропустит матч против «Спартака» в Лиге Европы, который пройдёт в среду, 24 ноября.

В сезоне 2021/2022 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 14 матчей в Серии А и Лиге чемпионов. Нападающий записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Наполи» на текущий момент делит место на вершине таблицы Серии А с «Миланом».