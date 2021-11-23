​Моуринью обвинили в расизме, игрок «Ромы» вступился за тренера

Феликс Афена-Гьян получил от Жозе Моуринью пару дорогой обуви в подарок после дубля в ворота «Дженоа». Перед тем, как футболист «Ромы» открыл коробку, португальский тренер пошутил, что там находятся бананы. В комментариях болельщики обвинили Моуринью в проявлении расизма. Впрочем, Афена-Гьян вступился за тренера.

«Хочу заверить всех, что меня никак не оскорбили эти слова, и я искренне верю, что в них не было проявления расизма. С первого дня меня тепло поприветствовали в коллективе. Все в команде видят, что я ем много бананов, и мы иногда шутим над этим», - сообщил 18-летний игрок в «Инстаграме».