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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью обвинили в расизме, игрок «Ромы» вступился за тренера

23 Ноября 2021 • 09:30 Комментировать

Феликс Афена-Гьян получил от Жозе Моуринью пару дорогой обуви в подарок после дубля в ворота «Дженоа». Перед тем, как футболист «Ромы» открыл коробку, португальский тренер пошутил, что там находятся бананы. В комментариях болельщики обвинили Моуринью в проявлении расизма. Впрочем, Афена-Гьян вступился за тренера.

«Хочу заверить всех, что меня никак не оскорбили эти слова, и я искренне верю, что в них не было проявления расизма. С первого дня меня тепло поприветствовали в коллективе. Все в команде видят, что я ем много бананов, и мы иногда шутим над этим», - сообщил 18-летний игрок в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Феликс Афена-Гьян
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