Саншеш готов перейти в «Милан»

Хавбек сборной Португалии и французского «Лилля» Ренату Саншеш отреагировал на слухи о переезде в Серию А, где интерес к нему проявляет «Милан».

«Это большой клуб со славной историей. Мне нравится «Милан». Если они сделают мне официальное предложение, то я рассмотрю его. Я готов к новому испытанию», - передает слова полузащитника Football-Italia.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Ренату в каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».

Контракт португальца с «догами» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.