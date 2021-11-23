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Чемпионат Италии. Серия А

​Марадона был похоронен без сердца

23 Ноября 2021 • 08:29 Комментировать

Легендарный футболист Диего Марадона ушёл из жизни почти год назад – 25 ноября 2020 года. Доктор и журналист Нельсон Кастро поделился некоторыми подробностями того, что происходило после смерти аргентинца.

По словам Кастро, которые приводит Marca со ссылкой на El Trece, Диего Марадона был похоронен без сердца, поскольку некоторые люди могли его выкрасть. Также орган был извлечён для подробного изучения.

Кастро рассказал, что сердце Диего Марадоны весило полкилограмма, в то время как обычно оно весит примерно 300 граммов. По словам доктора, у спортсменов сердце всегда больше, чем у других людей, но в случае с Марадоной этому поспособствовал ещё и ряд негативных факторов, которые плохо влияли на здоровье.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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