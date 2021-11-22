​«Ювентус» потерял Данило на два месяца

«Ювентус» рассказал о травме Данило, которую игрок получил в субботнем матче Серии А против «Лацио». В результате обследования у 30-летнего бразильца было выявлено повреждение приводящей мышцы левого бедра средней степени. На восстановление Данило понадобится примерно восемь недель, то есть вернуться на поле он сможет не раньше средины января.

В сезоне 2021/2022 Данило провёл за «Ювентус» 14 матчей во всех соревнованиях. На счету бразильца один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Ювентус» в субботу обыграл «Лацио» на выезде со счётом 2:0. Дубль с пенальти оформил Леонардо Бонуччи.