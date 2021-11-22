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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» потерял Данило на два месяца

22 Ноября 2021 • 15:01 Комментировать (1)

«Ювентус» рассказал о травме Данило, которую игрок получил в субботнем матче Серии А против «Лацио». В результате обследования у 30-летнего бразильца было выявлено повреждение приводящей мышцы левого бедра средней степени. На восстановление Данило понадобится примерно восемь недель, то есть вернуться на поле он сможет не раньше средины января.

В сезоне 2021/2022 Данило провёл за «Ювентус» 14 матчей во всех соревнованиях. На счету бразильца один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Ювентус» в субботу обыграл «Лацио» на выезде со счётом 2:0. Дубль с пенальти оформил Леонардо Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
22 Ноября 2021 в 15:06
печалька. один из лучших в сезоне.
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