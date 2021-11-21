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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Ибрагимович одобрил трансфер Жиру»

21 Ноября 2021 • 11:44 Комментировать

Шведский форвард Златан Ибрагимович был одним из инициаторов подписания французского нападающего Оливье Жиру. Об этом рассказал директор «Милана» Паоло Мальдини в интервью Sky Sport Italia.

«Ибра одобрил идею перехода Оливье. Златану нравится Жиру. Однако роли в клубе предельно понятны. Я знаю по своему опыту, что позиция игрока часто отличается от мнения руководства», - рассказал Паоло.

35-летний французский нападающий пополнил ряды миланского коллектива в летнее трансферное окно. Стороны заключили двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Оливье забил четыре гола в восьми поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Оливье Жиру
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