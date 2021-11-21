Мальдини: «Ибрагимович одобрил трансфер Жиру»

Шведский форвард Златан Ибрагимович был одним из инициаторов подписания французского нападающего Оливье Жиру. Об этом рассказал директор «Милана» Паоло Мальдини в интервью Sky Sport Italia.

«Ибра одобрил идею перехода Оливье. Златану нравится Жиру. Однако роли в клубе предельно понятны. Я знаю по своему опыту, что позиция игрока часто отличается от мнения руководства», - рассказал Паоло.

35-летний французский нападающий пополнил ряды миланского коллектива в летнее трансферное окно. Стороны заключили двухлетнее соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Оливье забил четыре гола в восьми поединках.