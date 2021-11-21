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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» озвучила сумму, за какую продаст Влаховича

21 Ноября 2021 • 10:54 Комментировать

Руководство «Фиорентины» готово продать лидера атакующей линии команды Душана Влаховича. Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, «фиалки» определились со стоимостью сербского голеадора.

Флорентийский клуб отпустит Влаховича, если потенциальный покупатель заплатит за него 70 миллионов евро. Фаворитом на игрока назывался туринский «Ювентус. По сведениям СМИ, стороны уже согласовали предварительный контракт.

Также ходили слухи о возможном трансфере серба в «ПСЖ», «Арсенал» и «Баварию».

В текущем сезоне Серии А 21-летний форвард провел 13 матчей и забил десять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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