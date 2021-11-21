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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Готов вернуться к работе, но в Италии»

21 Ноября 2021 • 10:46 Комментировать

Итальянский наставник Массимо Каррера, известный в чемпионате России по работе с московским «Спартаком», прокомментировал информацию о поиске нового клуба.

Ранее зарубежная пресса сообщила, что 57-летний специалист готов вернуться на тренерский мостик.

«Я готов вернуться к работе, но речь идет об Италии», - передает слова Массимо «РБ Спорт».

Напомним, что итальянский коуч занимал пост рулевого «Спартака» на протяжении двух лет. Под его руководством столичный коллектив впервые за долгое время стал чемпионом России.

Последним местом работы Карреры был итальянский клуб «Бари».

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера
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