Каррера: «Я готов к работе, жду интересного предложения»

Итальянский специалист Массимо Каррера, становившийся чемпионом России вместе с московским «Спартаком», планирует в скором времени вернуться на тренерский мостик. Об этом наставник рассказал в разговоре с журналистами.

«Я готов к работе, жду интересного предложения», - передает слова 57-летнего тренера Tuttomercatoweb.

За плечами Массимо работа в сборной Италии и туринском «Ювентусе», где он был ассистентом главного тренера. Пост наставника «Спартака» он занимал с 2016 по 2018 года. Последним местом работы Карреры был «Бари».

Ранее ходили слухи о возможном возвращении итальянца в РПЛ. Интерес к нему проявляли «Химки».