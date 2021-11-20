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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Я готов к работе, жду интересного предложения»

20 Ноября 2021 • 15:42 Комментировать

Итальянский специалист Массимо Каррера, становившийся чемпионом России вместе с московским «Спартаком», планирует в скором времени вернуться на тренерский мостик. Об этом наставник рассказал в разговоре с журналистами.

«Я готов к работе, жду интересного предложения», - передает слова 57-летнего тренера Tuttomercatoweb.

За плечами Массимо работа в сборной Италии и туринском «Ювентусе», где он был ассистентом главного тренера. Пост наставника «Спартака» он занимал с 2016 по 2018 года. Последним местом работы Карреры был «Бари».

Ранее ходили слухи о возможном возвращении итальянца в РПЛ. Интерес к нему проявляли «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера
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