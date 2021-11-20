Политано не поможет «Наполи» в матчах с «Интером» и «Спартаком»

В «Наполи» диагностирован случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщается в клубном твиттер-аккаунте, положительный тест на Covid-19 сдал полузащитник Маттео Политано. Игрок уже отправился на самоизоляцию.

Таким образом, 28-летний футболист не поможет команде в матче с миланским «Интером» в Серии А, а также с московским «Спартаком» в Лиге Европы.

В текущем сезоне Политано принял участие в 12 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

После 12 туров Серии А команда из Неаполя лидирует в таблице, опережая «Милан» по дополнительным показателям.