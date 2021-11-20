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Чемпионат Италии. Серия А

Марадону обвинили в изнасиловании

20 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать (3)

Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, ушедшего из жизни в прошлом году, обвинили в изнасиловании. Обвинения выдвинула кубинка Мавис Альварес Рего. Женщина заявила, что этот инцидент произошел в 2001 году, когда ей было 17 лет.

«Он закрыл мне рот, чтобы я не смогла кричать. После этого он меня изнасиловал. В тот день ко мне приехала мама, она пыталась попасть в дом, но Марадона не открыл дверь. Он надругался надо мной», - приводит слова женщины Infobae.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. За свою карьеру он поиграл в «Наполи», «Барселоне», «Боке Хуниорс» и еще нескольких командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Ноября 2021 в 12:32
Я уже подумал что он это сделал вчера
3Tituli
20 Ноября 2021 в 12:14
Ну конечно, когда бы кроме как не сейчас обвинять человека, который ничего ответить и возразить не может? А что до этого-то делала?
3Tituli
20 Ноября 2021 в 12:14
Ну конечно, когда бы кроме как не сейчас обвинять человека, который ничего ответить и возразить не может? А что до этого-то делала?
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