Марадону обвинили в изнасиловании

Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, ушедшего из жизни в прошлом году, обвинили в изнасиловании. Обвинения выдвинула кубинка Мавис Альварес Рего. Женщина заявила, что этот инцидент произошел в 2001 году, когда ей было 17 лет.

«Он закрыл мне рот, чтобы я не смогла кричать. После этого он меня изнасиловал. В тот день ко мне приехала мама, она пыталась попасть в дом, но Марадона не открыл дверь. Он надругался надо мной», - приводит слова женщины Infobae.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. За свою карьеру он поиграл в «Наполи», «Барселоне», «Боке Хуниорс» и еще нескольких командах.