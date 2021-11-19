Буффон: «После финала чемпионата мира в 2006 году испытывал только одни эмоции – был рад, что он закончился»

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон вспомнил финал чемпионата мира в 2006 году, в котором ему вместе с национальной командой посчастливилось стать триумфаторами. Футболист заявил, что полученные от победы эмоции слегка отличаются в от того, что зрители видят сквозь экраны телевизоров.

«Ответственность, которую игроки несут на мировом первенстве, огромная. В таких условиях даже тяжело наслаждаться победами и мероприятиями. После финального свистка в игре с Францией в голове была только одна мысль – я был рад, что все это закончилось. Понял, что эта ночь стала самой важной в моей карьере, только тогда, когда на награждении взял в руки кубок», - цитирует Буффона портал 433.