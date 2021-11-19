Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А

Экс-футболист сборной Италии Клаудио Маркизио, имеющий опыт выступлений за петербургский «Зенит», высказался о борьбе за скудетто в нынешнем сезоне.

«В число фаворитов входят «Интер», «Милан» и «Наполи». Думаю, другим командам будет тяжело навязать конкуренцию этой троице.

Что касается коллектива из Неаполя, то они пока хорошо идут. Однако «Наполи» часто сдает в решающие моменты. Как мне кажется, чемпионом должен стать «Милан», хотя самый сильный подбор игроков у «нерадзурри», - приводит слова Клаудио Calciomercato.

По итогам 12 туров лидируют «Наполи» и «Милан», набравшие по 32 балла. «Интер» с 25 пунктами идет третьим.