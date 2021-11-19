Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А

19 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать

Экс-футболист сборной Италии Клаудио Маркизио, имеющий опыт выступлений за петербургский «Зенит», высказался о борьбе за скудетто в нынешнем сезоне.

«В число фаворитов входят «Интер», «Милан» и «Наполи». Думаю, другим командам будет тяжело навязать конкуренцию этой троице.

Что касается коллектива из Неаполя, то они пока хорошо идут. Однако «Наполи» часто сдает в решающие моменты. Как мне кажется, чемпионом должен стать «Милан», хотя самый сильный подбор игроков у «нерадзурри», - приводит слова Клаудио Calciomercato.

По итогам 12 туров лидируют «Наполи» и «Милан», набравшие по 32 балла. «Интер» с 25 пунктами идет третьим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Клаудио Маркизио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
09:33 · Италия. Серия А
Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А
09:13 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о своих целях в футболе
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
21:18 · Италия. Серия А
Стал известен характер травмы Дибалы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для Леау
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
16:55 · Италия. Серия А
«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом
15:47 · Италия. Серия А
Лосано пришлось извиняться за свои слова о «Наполи»
14:34 · Италия. Серия А
Мхитарян, которым интересуются клубы РПЛ, зимой может расторгнуть контракт с «Ромой» слухи
14:12 · Италия. Серия А
Источник: Агент Алексея Миранчука проведёт переговоры с руководством «Аталанты» о возможной аренде футболиста
12:39 · Италия. Серия А
Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»
12:28 · Италия. Серия А
Бернардески разорвал контракт с агентом Райолой
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
Все новости
Рекомендуем