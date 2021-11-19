Дибала рассказал о своих целях в футболе

Один из звездных игроков туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поведал о своих карьерных целях.

«Я всегда заглядываю в будущее и планирую свои цели. Хочу быть лидером команды и постоянно совершенствоваться. У меня много целей, которые хочу выполнить в футболе. Я мечтаю выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов, а со сборной Аргентины – чемпионат мира. Усердно тружусь каждый день, чтобы добиться результата», - цитирует аргентинского форварда Football-Italia.

Дибала защищает цвета «старой синьоры» на протяжении шести сезонов. Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.