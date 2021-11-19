Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала рассказал о своих целях в футболе

19 Ноября 2021 • 09:13 Комментировать

Один из звездных игроков туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поведал о своих карьерных целях.

«Я всегда заглядываю в будущее и планирую свои цели. Хочу быть лидером команды и постоянно совершенствоваться. У меня много целей, которые хочу выполнить в футболе. Я мечтаю выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов, а со сборной Аргентины – чемпионат мира. Усердно тружусь каждый день, чтобы добиться результата», - цитирует аргентинского форварда Football-Italia.

Дибала защищает цвета «старой синьоры» на протяжении шести сезонов. Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
09:33 · Италия. Серия А
Маркизио рассказал, кто станет чемпионом Серии А
09:13 · Италия. Серия А
Дибала рассказал о своих целях в футболе
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
21:18 · Италия. Серия А
Стал известен характер травмы Дибалы
19:27 · Италия. Серия А
«Милан» готовит новый контракт для Леау
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
16:55 · Италия. Серия А
«Милан» вскоре объявит о новом соглашении с Тео Эрнандесом
15:47 · Италия. Серия А
Лосано пришлось извиняться за свои слова о «Наполи»
14:34 · Италия. Серия А
Мхитарян, которым интересуются клубы РПЛ, зимой может расторгнуть контракт с «Ромой» слухи
14:12 · Италия. Серия А
Источник: Агент Алексея Миранчука проведёт переговоры с руководством «Аталанты» о возможной аренде футболиста
12:39 · Италия. Серия А
Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»
12:28 · Италия. Серия А
Бернардески разорвал контракт с агентом Райолой
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
Все новости
Рекомендуем