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Чемпионат Италии. Серия А

Стал известен характер травмы Дибалы

18 Ноября 2021 • 21:18 Комментировать

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о характере повреждения форварда Пауло Дибалы.

В стане «старой синьоры» написано, что у нападающего не обнаружена мышечная травма. Медики подтвердили растяжение задней большеберцовой мышцы.

Состояние Дибалы будет контролироваться ежедневно.

Напомним, 28-летний форвард получил травму в сборной Аргентины в поединке квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (1:0). Пауло появился в стартовом составе национальной команды впервые с ноября 2019 года. В первой половине встречи игрока ударили по икроножным мышцам. Дибалу заменили в перерыве.

В сезоне-2021/22 аргентинец провел в составе «Ювентуса» 11 поединков во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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