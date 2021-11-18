Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»

Звездный нападающий Златан Ибрагимович близок к пролонгации сотрудничества с «Миланом», об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

Итальянские журналисты отмечают, что стороны провели переговоры, в ходе которых 40-летний бомбардир заявил о готовности подписать с «россонери» новый трудовой договор до лета 2023 года. Действующий контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

Также сообщается, что помимо Ибры миланский гранд хочет продлить контракты с Беннасером, Эрнандесом и Леау.

Златан отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в шести играх чемпионата Италии.