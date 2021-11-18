Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 156 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески разорвал контракт с агентом Райолой

18 Ноября 2021 • 12:28 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески решил больше не сотрудничать с авторитетным футбольным агентом Мино Райолой. Футболист заключил трудовое соглашение с Федерико Пасторелло.

«Это должно было произойти намного раньше. Однако иногда требуется больше времени, чтобы дождаться чего-то хорошего. Рад сообщить, что Бернардески стал клиентом нашего агентства», - гласит сообщение Пасторелло в инстаграм-аккаунте.

Ранее стал известно, что Бернардески выбыл на несколько недель из-за повреждения.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл 12 поединков, записав на свой счет две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
12:39 · Италия. Серия А
Ибрагимович согласился продлить контракт с «Миланом»
12:28 · Италия. Серия А
Бернардески разорвал контракт с агентом Райолой
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:37 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Брозовичу новый контракт 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Далот дал согласие на переход в «Рому» 1
09:18 · Италия. Серия А
Рибери хотел перейти в «Сампдорию», но получил отказ
08:42 · Италия. Серия А
Форвард «Наполи» Лосано: «Хочу играть в более сильной команде» 1
00:48 · Италия. Серия А
«Наполи» снова попытается приобрести полузащитника «Интера» слухи
00:26 · Италия. Серия А
Райолу всё же пригласили поучаствовать в переговорах по новому контракту Романьоли с «Миланом» 1
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» 1 слухи
17 Ноября
23:52 · Италия. Серия А
​На стадионе «Наполи» установят статую Марадоны
23:19 · Италия. Серия А
«Нужны тайм-ауты и «чистое время»: Пиоли является сторонником нововведений в правилах футбола 1
22:40 · Италия. Серия А
​Иммобиле не сыграет с «Ювентусом», Педро - под вопросом
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи
22:31 · Италия. Серия А
Лотито: «Хотим продолжать путешествие с Сарри»
Все новости
Рекомендуем