Бернардески разорвал контракт с агентом Райолой

Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески решил больше не сотрудничать с авторитетным футбольным агентом Мино Райолой. Футболист заключил трудовое соглашение с Федерико Пасторелло.

«Это должно было произойти намного раньше. Однако иногда требуется больше времени, чтобы дождаться чего-то хорошего. Рад сообщить, что Бернардески стал клиентом нашего агентства», - гласит сообщение Пасторелло в инстаграм-аккаунте.

Ранее стал известно, что Бернардески выбыл на несколько недель из-за повреждения.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл 12 поединков, записав на свой счет две голевые передачи.