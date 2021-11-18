«Интер» предложил Брозовичу новый контракт

Боссы миланского «Интера» предложили новый контракт хавбеку команды Марсело Брозовичу, утверждает Football-Italia.
«Нерадзурри» готовы заключить с хорватским полузащитником новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Чемпион Серии А пообещал футболисту заработную зарплату в размере 5,5 миллиона евро за сезон. При этом сам игрок хочет получать гораздо больше.
Срок действующего контракта истекает летом 2022 года.
Если сторонам не удастся договориться, то Марсело может перебраться в АПЛ. Заинтересованность в трансфере хорвата проявляет «Ньюкасл».
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