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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил Брозовичу новый контракт

18 Ноября 2021 • 10:37 Комментировать (1)

Боссы миланского «Интера» предложили новый контракт хавбеку команды Марсело Брозовичу, утверждает Football-Italia.

«Нерадзурри» готовы заключить с хорватским полузащитником новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года. Чемпион Серии А пообещал футболисту заработную зарплату в размере 5,5 миллиона евро за сезон. При этом сам игрок хочет получать гораздо больше.

Срок действующего контракта истекает летом 2022 года.

Если сторонам не удастся договориться, то Марсело может перебраться в АПЛ. Заинтересованность в трансфере хорвата проявляет «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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Комментарии (1)
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Sgfdf9
18 Ноября 2021 в 10:41
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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