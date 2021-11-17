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Чемпионат Италии. Серия А

«Нужны тайм-ауты и «чистое время»: Пиоли является сторонником нововведений в правилах футбола

17 Ноября 2021 • 23:19 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли признался, что он бы рассмотрел действующие правила в футболе и ввел бы несколько изменений. Специалист считает, что у тренеров практически нет возможности поддерживать регулярный диалог с игроками, назвав это проблемой.

В качестве решения итальянец предложил разрешить использовать тайм-ауты, как это практикуется в волейболе или же баскетболе. Также Пиоли является сторонником «чистого времени» - это означает, что в тот момент, когда мяч будет выходить за пределы поля, секундомер арбитра будет останавливаться.

«Я любитель сочетать тактику и мотивацию, поэтому было бы неплохо чаще общаться с футболистами по ходу матчей», - подытожил свою речь Пиоли в разговоре с журналистом Альфредо Педуллой.

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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли
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