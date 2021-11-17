Галлиани: «Балотелли мог стать претендентом на «Золотой мяч», но выбрал другой путь»

Генеральный директор итальянской «Монцы» Адриано Галлиани поделился своим мнением касательно карьеры нападающего Марио Балотелли, который еще до недавнего времени защищал цвета этой команды.

По словам чиновника, экс-форвард сборной Италии мог добиться действительно выдающихся успехов, если бы более серьезно относился к делу. «У него бардак в голове. Он не раскрыл свой потенциал. Как минимум, он мог бы однажды стать реальным претендентом на «Золотой мяч». Увы, он выбрал другой путь и слишком много ленился», - цитирует Галлиани журналист Джанлука ди Марцио.

Также он отметил, что на закате карьеры Балотелли стал более умным и спокойным, что отразилось на его хороших взаимоотношениях с представителями «Монцы» в сезоне 2020/21.