​В «Фиорентине» прокомментировали слухи о расторжении контракта с Кокориным

Появились слухи, что «Фиорентина» может расторгнуть трудовое соглашение с Александром Кокориным. После январского перехода в итальянский клуб россиянин провёл всего лишь семь матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Даниэле Праде, который занимает должность спортивного директора «Фиорентины», дал комментарий по поводу появившейся информации.

«Это неправда», - сказал Праде sport24, отвечая на вопрос о возможном разрыве контракта с Кокориным.

«Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А после двенадцати сыгранных туров.