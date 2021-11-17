«Интер» попытается сохранить Брозовича

Боссы миланского «Интера» намерены сохранить в команде ведущего полузащитника Марсело Брозовича. По сообщениям L'Interista, «нерадзурри» предложат хорватскому футболисту новое трудовое соглашение. Стороны проведут переговоры в конце текущей недели.

Если клуб сумеет удовлетворить запросы игрока, то контракт, скорее всего, будет пролонгирован. Срок действия нынешнего соглашения между Брозовичем и «Интером» истекает летом 2022 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ».

В текущем сезоне Марсело принял участие в 12 матчах Серии А, отдал одну голевую передачу и получил три предупреждения.