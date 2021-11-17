Аллегри хочет усилить «Ювентус» полузащитником «Реала»

Испанский хавбек Марко Асенсио, испытывающий недостаток игровой практики в мадридском «Реале», пользуется спросом на трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала» и «Ромы», а теперь о намерении подписать испанца заявил туринский «Ювентус».

Как сообщают журналисты Todofichajes, инициатором сделки выступает наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Тренер видит в Асенсио хорошее усиление в среднюю линию команды.

«Королевский» клуб готов продать футболиста, если за него предложат около 40 миллионов евро.