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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хочет усилить «Ювентус» полузащитником «Реала»

17 Ноября 2021 • 09:47 Комментировать

Испанский хавбек Марко Асенсио, испытывающий недостаток игровой практики в мадридском «Реале», пользуется спросом на трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала» и «Ромы», а теперь о намерении подписать испанца заявил туринский «Ювентус».

Как сообщают журналисты Todofichajes, инициатором сделки выступает наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Тренер видит в Асенсио хорошее усиление в среднюю линию команды.

«Королевский» клуб готов продать футболиста, если за него предложат около 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Марко Асенсио
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