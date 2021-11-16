Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли согласовал новый контракт с «Миланом»

16 Ноября 2021 • 13:32 Комментировать

Боссы «Милана» провели успешные переговоры с представителями главного тренера команды Стефано Пиоли. Согласно данным Calciomercato, стороны договорились о пролонгации трудового соглашения.

Новый контракт 56-летнего специалиста с «россонери» будет рассчитан до середины 2024 года. В договоре стороны пропишут пункт, согласно которому смогут продлить сотрудничество еще на один сезон. Заработная плата тренера составит 3,5 миллиона евро без учета премиальных.

Стефано тренирует миланскую команду с октября 2019 года.

По итогам 12 туров чемпионата Италии «россонери» занимают второе место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
13:32 · Италия. Серия А
Пиоли согласовал новый контракт с «Миланом»
12:37 · Италия. Серия А
​«Ювентус» запланировал встречу с Райолой по поводу двух игроков
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Ньюкаслом» за Рабио
11:59 · Италия. Серия А
​Бернардески может пропустить матч с «Лацио»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил «Ювентусу» обмен игроками
09:26 · Италия. Серия А
​Рабио высказался о своём будущем
08:17 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» заинтересовались игроком сборной Северной Македонии
15 Ноября
23:44 · Италия. Серия А
Руководство «Наполи» не намерено отпускать своего лучшего бомбардира
23:05 · Италия. Серия А
Теперь в Серии А разговоры арбитров с комнатой VAR будут общедоступными 1
22:47 · Италия. Серия А
Испанские гранды поборются за полузащитника «Наполи» слухи
22:11 · Италия. Серия А
«Интер» определился с четырьмя трансферными целями на следующее лето слухи
17:55 · Италия. Серия А
​Глава Серии А «уколол» новую совладелицу «Ньюкасла» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Мхитарян: «Если бы я играл ради денег, поехал бы в Россию» 1
16:35 · Италия. Серия А
Почему Миранчук и Шевченко могут спасти друг друга в Италии 2
12:53 · Италия. Серия А
​Саншеш может перейти в топ-клуб Серии А слухи
Все новости
Рекомендуем