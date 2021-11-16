Пиоли согласовал новый контракт с «Миланом»

Боссы «Милана» провели успешные переговоры с представителями главного тренера команды Стефано Пиоли. Согласно данным Calciomercato, стороны договорились о пролонгации трудового соглашения.
Новый контракт 56-летнего специалиста с «россонери» будет рассчитан до середины 2024 года. В договоре стороны пропишут пункт, согласно которому смогут продлить сотрудничество еще на один сезон. Заработная плата тренера составит 3,5 миллиона евро без учета премиальных.
Стефано тренирует миланскую команду с октября 2019 года.
По итогам 12 туров чемпионата Италии «россонери» занимают второе место в таблице.