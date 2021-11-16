​«Ювентус» запланировал встречу с Райолой по поводу двух игроков

«Ювентус» запланировал встречу с известным агентом Мино Райолой. Туринский клуб рассчитывает обсудить ситуацию защитника Маттайса де Лихта и вингера Федерико Бернардески, о чём сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Федерико Бернардески с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона. Клуб рассчитывает пролонгировать трудовые отношения с игроком, надеясь договориться о снижении заработной платы.

Что касается Маттайса де Лихта, то «Ювентус» может начать переговоры о новом контракте с игроком, опасаясь реализации кем-то опции выкупа игрока за 120 миллионов евро, которая начнёт действовать со следующего лета.