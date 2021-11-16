​Рабио высказался о своём будущем

Полузащитник Адриен Рабио часто фигурирует в трансферных слухах, поскольку в «Ювентусе» при Массимилиано Аллегри он не является твёрдым игроком основного состава. 26-летний футболист ответил на вопрос о своём будущем.

«Счастлив ли я в «Ювентусе»? Да. Могу ли я представить, что буду продолжать играть за этот клуб? Конечно», - слова Рабио приводит на своих страницах Tuttosport со ссылкой на Telefoot.

В сезоне 2021/2022 Адриен Рабио отыграл за «Ювентус» только четыре полных матча. Появлялась информация, что интерес к французу проявляет «Ньюкасл», который недавно получил богатых владельцев.