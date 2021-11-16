«Барселона» и «Реал» заинтересовались игроком сборной Северной Македонии

Центральный хавбек сборной Северной Македонии Эльиф Элмас может покинуть «Наполи» в зимнее трансферное окно. У игрока есть заманчивые предложения из испанского чемпионата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В трансфере 22-летнего исполнителя заинтересованы каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». По оценке портала Transfermarkt, стоимость Элмаса составляет 17 миллионов евро. Его действующее соглашение с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник поучаствовал в 12 встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.