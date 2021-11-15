Теперь в Серии А разговоры арбитров с комнатой VAR будут общедоступными

В последнее время в итальянском первенстве появилось слишком много жалоб на работу судейских бригад, несмотря на наличие VAR на каждом из матчей Серии А. Арбитры допустили ряд результативных ошибок, что спровоцировало руководство чемпионата пойти на радикальные меры.

Как следствие, теперь все разговоры главного судьи в поле с рефери в комнате VAR будут доступны всем желающим для прослушивания. Сообщается, что это будет сделано для повышения концентрации и ответственности за свои решения.

Также не исключается, что у наставников появится возможность запрашивать у арбитра видеоповтор. «Мы, в принципе, не против, но надо узнать мнение тренеров», - сказал глава судейского корпуса Джанлука Рокки в эфире RAI.