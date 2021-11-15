​Глава Серии А «уколол» новую совладелицу «Ньюкасла»

Не так давно «Ньюкасл» был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В консорциум входит компания PCP Capital Partners, директором которой является Аманда Стэйвли. Она стала совладелицей английского клуба.

На прошлой неделе Аманда Стэйвли рассказывала, что консорциум мог приобрести не «Ньюкасл», а «Интер».

«Мы вели переговоры, но проблема заключалась в беспорядке в структуре итальянской лиги», - говорила Стэйвли.

Глава Серии А Паоло даль Пино ответил бизнесвумен.

«Если Аманда Стэйвли предпочла инвестировать в «Ньюкасл», а не в «Интер» или «Милан», значит, ей нравятся утилитарные автомобили, а не болиды Формулы 1.

У нас есть восемь зарубежных инвесторов – семь из США и один из Китая. Они поверили в Серию А и верят, что здесь есть потенциал для роста», - цитирует даль Пино Calciomercato.