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Чемпионат Италии. Серия А

​Глава Серии А «уколол» новую совладелицу «Ньюкасла»

15 Ноября 2021 • 17:55 Комментировать

Не так давно «Ньюкасл» был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В консорциум входит компания PCP Capital Partners, директором которой является Аманда Стэйвли. Она стала совладелицей английского клуба.

На прошлой неделе Аманда Стэйвли рассказывала, что консорциум мог приобрести не «Ньюкасл», а «Интер».

«Мы вели переговоры, но проблема заключалась в беспорядке в структуре итальянской лиги», - говорила Стэйвли.

Глава Серии А Паоло даль Пино ответил бизнесвумен.

«Если Аманда Стэйвли предпочла инвестировать в «Ньюкасл», а не в «Интер» или «Милан», значит, ей нравятся утилитарные автомобили, а не болиды Формулы 1.

У нас есть восемь зарубежных инвесторов – семь из США и один из Китая. Они поверили в Серию А и верят, что здесь есть потенциал для роста», - цитирует даль Пино Calciomercato.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Серия А Аманда Стэйвли Паоло даль Пино
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