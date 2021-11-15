«Милан» рискует потерять Франка Кесси – полузащитника слухи связывают со многими европейскими топ-клубами. «Россонери» готовятся к потенциальному уходу Кесси, подыскивая новичка на эту позицию. Если верить информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб нацелился на Ренату Саншеша. «Россонери» рассчитывают воспользоваться своими хорошими рабочими отношениями с «Лиллем», за который португалец играет с лета 2019 года.

В сезоне 2021/2022 Ренату Саншеш провёл за «Лилль» восемь матчей и сделал один результативный пас. Эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 30 миллионов евро.