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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и «ПСЖ» - главные претенденты на Кесси

15 Ноября 2021 • 11:49 Комментировать

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси близок к уходу из «Милана». У игрока истекает трудовой договор с «россионери», и стороны так и не договорились о пролонгации сотрудничества.

Согласно данным AS, у хавбека есть два предложения от европейских грандов. Главным претендентами на Кесси считаются мадридский «Реал» и французский «ПСЖ». Клубы проведут предварительные переговоры по трансферу в январе.

24-летний африканец играет за миланский коллектив с июля 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Франк провел девять матчей и забил два гола с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Франк Кесси
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