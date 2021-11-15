«Реал» и «ПСЖ» - главные претенденты на Кесси

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси близок к уходу из «Милана». У игрока истекает трудовой договор с «россионери», и стороны так и не договорились о пролонгации сотрудничества.

Согласно данным AS, у хавбека есть два предложения от европейских грандов. Главным претендентами на Кесси считаются мадридский «Реал» и французский «ПСЖ». Клубы проведут предварительные переговоры по трансферу в январе.

24-летний африканец играет за миланский коллектив с июля 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Франк провел девять матчей и забил два гола с пенальти.