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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянские стадионы не скоро будут собирать аншлаги

15 Ноября 2021 • 00:19 Комментировать

Итальянские болельщики вынуждены подождать с реализацией планов правительства разрешить заполнять на 100% арены на открытом воздухе. В данный момент на стадионы пускают до 75% от максимальной вместительности и только с COVID-сертификатами о вакцинации или недавно перенесенном заболевании.

- У нас нет планов разрешить 100% посещаемость стадионов, - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в эфире RAI 3.

Ранее планировалось, что ограничения отменят к декабрю. Футбольной федерации Италии не удалось выбить 100% посещаемость стадиона в Риме на матч Италия - Швейцария, а в Турине на Итоговом турнире по теннису вовсе урезали лимит болельщиков с 75% до 60%.

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