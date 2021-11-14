​Абрахам: «Моуринью сказал, чтобы я стал монстром»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам дал комментарий по поводу совместной работы с Жозе Моуринью.

«Моуринью сказал, чтобы я стал монстром! Он имел в виду, что я был слишком хорошим, и что я должен проявлять больше агрессии на поле по ходу своего становления.

На поле не всегда нужно быть хорошим. Вам нужен характер, вам нужно уметь сделать так, чтобы защитники боялись. Думаю, я учусь этому и становлюсь лучше», - рассказал Абрахам журналистам.

В сезоне 2021/2022 Тэмми Абрахам провёл за «Рому» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А.