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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин тренировался, несмотря на выходной

14 Ноября 2021 • 13:46 Комментировать (1)

В субботу Александр Кокорин опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» фотографию из тренажёрного зала. Портал Fiorentina News сообщает, что российский нападающий «Фиорентины» решил потренироваться, несмотря на то, что главный тренер команды Винченцо Итальяно предоставил футболистам два выходных дня.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» в начале текущего календарного года. За прошедший период россиянин провёл только семь матчей и не отметился ни одним результативным действием.

После двенадцати сыгранных туров Серии А «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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SpaM
14 Ноября 2021 в 14:09
Перепутал спьяну?
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​Кокорин тренировался, несмотря на выходной 1
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