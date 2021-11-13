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Чемпионат Италии. Серия А

Липпи назвал фаворитов на победу в Серии А – в списке нет «Ювентуса»

13 Ноября 2021 • 23:55 Комментировать (1)

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился своими предсказаниями касательно победителя Серии А в текущем сезоне. Специалист выделил три клуба, которые по его мнению будут бороться за Скудетто.

Ими стали «Наполи», «Милан» и «Интер». Отмечается, что в список не вошел «Ювентус», который в последнее десятилетие доминировал на внутренней арене. «Думаю, они теперь сфокусируются на Лиге чемпионов», - прокомментировал положение туринцев Липпи.

Также экс-тренер отметил работу своих коллег по цеху, Стефано Пиоли и Лучиано Спаллетти, похвалив тех за значительный прогресс команд, которые еще недавно находились в середине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Марчелло Липпи Серия А
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Venge
14 Ноября 2021 в 00:00
Кажется, давно уже стало понятно, что Ювентус в этом году не выиграет золото Серии А. К чему такие заголовки?
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