Липпи назвал фаворитов на победу в Серии А – в списке нет «Ювентуса»

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился своими предсказаниями касательно победителя Серии А в текущем сезоне. Специалист выделил три клуба, которые по его мнению будут бороться за Скудетто.

Ими стали «Наполи», «Милан» и «Интер». Отмечается, что в список не вошел «Ювентус», который в последнее десятилетие доминировал на внутренней арене. «Думаю, они теперь сфокусируются на Лиге чемпионов», - прокомментировал положение туринцев Липпи.

Также экс-тренер отметил работу своих коллег по цеху, Стефано Пиоли и Лучиано Спаллетти, похвалив тех за значительный прогресс команд, которые еще недавно находились в середине турнирной таблицы.