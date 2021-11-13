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Чемпионат Италии. Серия А

​Тотти: «Проблема «Ромы» не в Моуринью»

13 Ноября 2021 • 22:08 Комментировать

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу работы Жозе Моуринью на должности главного тренера римской команды.

«Думаю, если мы будем говорить о Моуринью как о проблеме, то мы будем ошибаться. Проблема «Ромы» не в Моуринью. Если взять всех остальных тренеров, которые сейчас работают в Серии А, то они вместе не выиграли столько, сколько выиграл Моуринью. Перед ним можно только снять шляпу.

«Рома» должна положиться на Моуринью. Он отличный менеджер, тренер и мотиватор. Он знает, как поступать с командой, что говорить и что делать», - высказался Тотти для итальянского Sky.

«Рома» занимает шестое место в Серии А на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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