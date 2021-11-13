Поговаривают, что Александр Кокорин может уже зимой уйти из «Фиорентины». За десять месяцев в итальянском клубе российский форвард провёл только семь матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Впрочем, Кокорин не теряет надежд заявить о себе в Серии А. В настоящее время футболист работает над собой, восстанавливаясь после травмы. В субботу Кокорин опубликовал в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» фото из тренажёрного зала.

Стоит напомнить, что несколько недель назад Александр Кокорин в социальных сетях намекал на то, что он похудел.

После двенадцати туров «Фиорентина» занимает седьмое место в Серии А.