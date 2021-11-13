​Де Росси высказался о работе Моуринью в «Роме»

Ходят слухи, что Жозе Моуринью имеет проблемы в отношениях со спортивным директором «Ромы» Тьягу Пинту. Португальский тренер после последних неудач прямо выражал своё недовольство составом команды. Между тем, о работе Особенного в Риме высказался экс-игрок команды Даниэле де Росси.

«Рома» будет довольна в конце сезона, если они не станут прижимать Моуринью к стене. Это один из лучших тренеров. Особенный входит в список из пяти-шести сильнейших тренеров за всю историю.

Моё сердце принадлежит «Роме», но сейчас я бы не хотел ставить себя на место Моуринью. Лучше посмотреть со стороны», - сказал де Росси итальянскому Sky.