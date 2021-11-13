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Де Врей отреагировал на слухи о трансфере в «Тоттенхэм»

13 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать

Защитник Стефан де Врей, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», отреагировал на слухи о своем возможном переезде на Туманный Альбион. Интерес к игроку, если верить СМИ, проявляет лондонский «Тоттенхэм», который недавно возглавил экс-тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

«Ничего не слышал по этому поводу. Антонио Конте не обсуждал со мной трансфер. Сейчас я сконцентрирован на матчах «Интера» и вообще не думаю о «Тоттенхэме», - передает слова футболиста Football-Italia.

Стоимость 29-летнего голландца, по оценке Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Де Врей связан с «Интером» контрактом до лета 2023 года.

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Стефан Де Врей
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