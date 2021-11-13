Алейников назвал клуб, в который нужно перейти Алексею Миранчуку

Экс-игрок туринского «Ювентуса» Сергей Алейников высказался о ситуации россиянина Алексея Миранчука в «Аталанте». Полузащитник получает мало игровой практики в команде из Бергамо и грядущей зимой, скорее всего, будет продан или отправлен в аренду.

«Алексей – хороший футболист. В Бергамо он практически не выходит на поле, поэтому будет разумно сменить команду зимой.

Не советую ему возвращаться в РПЛ, нужно пробовать свои силы в Европе. Может, переехать в «Монако» к Головину. Александр помог бы ему с адаптацией», - передает слова Сергея ITASportPress.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.