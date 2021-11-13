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Чемпионат Италии. Серия А

Владелец «Дженоа»: Убедить Шевченко было нелегко

13 Ноября 2021 • 00:39 Комментировать

Владелец «Дженоа» Андрес Бласкес ответил на вопрос, сложными ли были переговоры с Андреем Шевченко. Ранее специалист был назначен новым главным тренером команды.

Бласкес отметил, что хочет сделать команду конкурентоспособной.

«Хотим, чтобы клуб добился весомых результатов. Было непросто убедить Шевченко после его работы в сборной Украины. Он разделяет нашу философию», — приводит слова Бласкеса Football Italia.

Ранее стало известно, что сейчас «Дженоа» занят поисками спортивного директора, который и будет зимой комплектовать команду в соответствии с пожеланиями нового главного тренера Андрея Шевченко. Украинец сменил на этом посту Давиде Баллардини.

Напомним, что команда из Генуи в этом сезоне ведет борьбу за выживание.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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