Владелец «Дженоа»: Убедить Шевченко было нелегко

Владелец «Дженоа» Андрес Бласкес ответил на вопрос, сложными ли были переговоры с Андреем Шевченко. Ранее специалист был назначен новым главным тренером команды.

Бласкес отметил, что хочет сделать команду конкурентоспособной.

«Хотим, чтобы клуб добился весомых результатов. Было непросто убедить Шевченко после его работы в сборной Украины. Он разделяет нашу философию», — приводит слова Бласкеса Football Italia.

Ранее стало известно, что сейчас «Дженоа» занят поисками спортивного директора, который и будет зимой комплектовать команду в соответствии с пожеланиями нового главного тренера Андрея Шевченко. Украинец сменил на этом посту Давиде Баллардини.

Напомним, что команда из Генуи в этом сезоне ведет борьбу за выживание.