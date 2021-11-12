​Итальянская газета: Приключение Кокорина закончилось

В зимнее трансферное окно состав «Фиорентины» должен усилить нападающий Борха Майораль. Потенциальная сделка серьёзно ударит по Александру Кокорину, который после перехода в итальянский клуб больше лечится, чем играет, а когда выходит на поле, то ничем не запоминается.

«Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу», - такой заголовок красовался в новом выпуске итальянской la Gazzetta dello Sport. О заголовке рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт».

Газета рассказала на своих страницах о договорённости по переезду во Флоренцию Борхи Майораля. Для Александра Кокорина это может означать смену клубной прописки зимой.