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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянская газета: Приключение Кокорина закончилось

12 Ноября 2021 • 18:55 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно состав «Фиорентины» должен усилить нападающий Борха Майораль. Потенциальная сделка серьёзно ударит по Александру Кокорину, который после перехода в итальянский клуб больше лечится, чем играет, а когда выходит на поле, то ничем не запоминается.

«Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу», - такой заголовок красовался в новом выпуске итальянской la Gazzetta dello Sport. О заголовке рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт».

Газета рассказала на своих страницах о договорённости по переезду во Флоренцию Борхи Майораля. Для Александра Кокорина это может означать смену клубной прописки зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Борха Майораль
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Ноября 2021 в 19:36
ай.. напужали ежа... а ему кака-разница на какой лавке штанцы протирац.. )))
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