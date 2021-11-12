Ещё два итальянских клуба хотят пригласить к себе Бога

Несколько недель назад появилась информация, что «Аталанта» всерьез намерена подписать лидера «Сассуоло» Жереми Бога на позицию Алексея Миранчука. Как оказалось, клубу из Бергамо предстоит выиграть непростую конкуренцию у других потенциальных покупателей.

Ранее о своем интересе к футболисту сообщили «Бетис» и «Кристал Пэлас», а уже сейчас главными фаворитами на ивуарийа считаются гранды Серии А, «Наполи» и «Милан».

Мало того, что лидеры турнирной таблицы внутреннего первенства готовы заплатить за переход Бога гораздо более значимую сумму, так еще и самого игрока привлекает возможность бороться за титул чемпиона, передает источник FootMercato.