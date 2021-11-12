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Чемпионат Италии. Серия А

Ещё два итальянских клуба хотят пригласить к себе Бога

12 Ноября 2021 • 10:20 Комментировать
Сассуоло
...
Кальяри
1.60 4.25 5.20
21.11 14:30

Несколько недель назад появилась информация, что «Аталанта» всерьез намерена подписать лидера «Сассуоло» Жереми Бога на позицию Алексея Миранчука. Как оказалось, клубу из Бергамо предстоит выиграть непростую конкуренцию у других потенциальных покупателей.

Ранее о своем интересе к футболисту сообщили «Бетис» и «Кристал Пэлас», а уже сейчас главными фаворитами на ивуарийа считаются гранды Серии А, «Наполи» и «Милан».

Мало того, что лидеры турнирной таблицы внутреннего первенства готовы заплатить за переход Бога гораздо более значимую сумму, так еще и самого игрока привлекает возможность бороться за титул чемпиона, передает источник FootMercato.   

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Сассуоло Жереми Бога
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