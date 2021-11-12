Алексей Миранчук может перейти в гранд Серии А

Российский хавбек Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. Футболист не пользуется доверием у тренерского штаба бергамасков, а потому может уйти в другую команду за игровой практикой. В беседе с РБК футбольный агент Герман Ткаченко высказался о возможных вариантах 26-летнего футболиста.

По словам менеджера, одним из главных претендентов на Алексея является «Милан». По слова Ткаченко, «россонери» давно проявляют интерес к полузащитнику сборной России. Еще Герман упомянул «Сассуоло» и «Торино».

Миранчук пополнил ряды коллектива из Бергамо в прошлом году, подписав четырехлетний договор.

В этом сезоне Серии А хавбек сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.