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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук может перейти в гранд Серии А

12 Ноября 2021 • 10:09 Комментировать (3)

Российский хавбек Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. Футболист не пользуется доверием у тренерского штаба бергамасков, а потому может уйти в другую команду за игровой практикой. В беседе с РБК футбольный агент Герман Ткаченко высказался о возможных вариантах 26-летнего футболиста.

По словам менеджера, одним из главных претендентов на Алексея является «Милан». По слова Ткаченко, «россонери» давно проявляют интерес к полузащитнику сборной России. Еще Герман упомянул «Сассуоло» и «Торино».

Миранчук пополнил ряды коллектива из Бергамо в прошлом году, подписав четырехлетний договор.

В этом сезоне Серии А хавбек сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алексей Миранчук
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
12 Ноября 2021 в 10:53
Милан - вряд ли. Если Милан сохранит Кесси и при наличии Диаса, Миранчук будет смотреть игры со скамейки ещё чаще, чем в Аталанте. А если не сохранит ивуарийца, то купит кого-то другого, не Леху, Мальдини - птица более высокого полёта.
ARTUR
12 Ноября 2021 в 10:29
Он слишком медленный для нынешнего Милана .
Кришна
12 Ноября 2021 в 10:21
Шило на мыло, он и там на банке будет сидеть. Ему если и переходить, то в какую-нибудь Фиорентину или подобный середняк.
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