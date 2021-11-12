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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько денег получит Моуринью на зимние трансферы

12 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать (3)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно и попросил руководство клуба выделить ему финансы на новых футболистов.

Как сообщает Calciomercato, руководство «волков» отреагировало на просьбу «Особенного» и уже обозначило сумму. Португалец получит 40 миллионов евро на подписания в январе.

Стоит отметить, что римский коллектив проводит неудачный отрезок сезона. Команда уже скатилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Жозе занял пост рулевого «волков» прошлым летом, заключив с римлянами долгосрочный контракт до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
12 Ноября 2021 в 09:47
Жозе купите у Зенита Азмуна и Дзюбу за 20 лямов и ещё 20-ка останется
Cruyff
12 Ноября 2021 в 09:46
лучше назовите сумму отступных когда его уволят
ингерман
12 Ноября 2021 в 09:37
ай усего 40 лямов на трансферы.. ай как парастой ин-жы-нер.. )))
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