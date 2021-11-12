Стало известно, сколько денег получит Моуринью на зимние трансферы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно и попросил руководство клуба выделить ему финансы на новых футболистов.

Как сообщает Calciomercato, руководство «волков» отреагировало на просьбу «Особенного» и уже обозначило сумму. Португалец получит 40 миллионов евро на подписания в январе.

Стоит отметить, что римский коллектив проводит неудачный отрезок сезона. Команда уже скатилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Жозе занял пост рулевого «волков» прошлым летом, заключив с римлянами долгосрочный контракт до середины 2024 года.