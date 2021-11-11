​У Инсинье есть щедрое предложение из МЛС

Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку в следующем году. Форвард является лидером и капитаном «Наполи», но клуб предлагает ему новый контракт с сокращением зарплаты наполовину, о чём накануне рассказал агент игрока.

Слухи связывают Инсинье с разными клубами из разных стран. Между тем, журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что Инсинье имеет щедрое предложение из МЛС. Финансовые аппетиты 30-летнего форварда готов удовлетворить «Торонто».

Добавим, что в сезоне 2021/2022 Лоренцо Инсинье забил 5 голов и отдал 4 голевых паса в 14 матчах.